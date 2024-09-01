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Adıyaman'da dehşet evi! 3 çocuk annesi eşini öldüren koca intihar etti

Adıyaman'da dehşet evi! 3 çocuk annesi eşini öldüren koca intihar etti

Adıyaman'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

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Bahçelievler Mahallesi'nde Ekrem D. ile eşi Merve D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ekrem D, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla eşine ateş edip aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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