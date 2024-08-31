BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
HABER /  DÜNYA

İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti

İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Belediyesi, katil İsrail'in dört gündür süren saldırılarında şehrin altyapısının yüzde 70'inin yok edildiğini açıkladı.

Abone ol

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutahir, İsrail güçlerinin şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok ettiğini, sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini belirtti.

İsrail'in Cenin'de zarar verdiği sokakların yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Mutahir, şehrin yüzde 80'ine ve mülteci kampının tamamına su verilemediğine dikkati çekti.

Katil İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları
İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarında 26 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 672 Filistinli hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı
Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı
Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor
Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor
Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi
Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yollar ayrıldı