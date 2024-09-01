Göztepe Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Romulo ile 41. dakikada Djalma attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 6'ya yükseltirken Bodrum FK, 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise 5. haftayı bay geçecek.