BIST 9.833
DOLAR 34,07
EURO 37,64
ALTIN 2.742,20
HABER /  SPOR

Göztepe Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Göztepe Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Romulo ile 41. dakikada Djalma attı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 6'ya yükseltirken Bodrum FK, 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise 5. haftayı bay geçecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti
İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti
Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı
Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı
Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
Para milli okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor
Erdoğan: Sürdürülebilir balıkçılık için denizlerimizi korumamız gerekiyor
Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi
Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Amcasının aracındaki DNA ile eşleşti
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Ali Koç, başkanlığındaki 100. transferini yaptı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Türk savaş uçakları Romanya hava sahasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak