Cumhurbaşkanı Erdoğan su ürünleri av sezonunun açılışını yaptı, konuşmasında CHP'li belediyeleri eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. 15 Nisan'da sona eren balık avı sezonunun yeni dönem açılışı dualarla yapılırken Erdoğan konuşmasında CHP'nin yönetiminde olan İstanbul ve İzmir belediyelerinin denizlere karşı özensizliğini hatırlatarak "İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı programında yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi yine hep birlikte "Vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını söyledi.

Balıkçılığın, Yunus Aleyhisselam'ın, sabredenin, "Ya nasip" diyenlerin mesleği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kaptanın oğlu olarak, bir kardeşiniz olarak, heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli, başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar daima balıkçıların yanında olduklarını vurgulayarak, "Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Balıkçılara yönelik desteklerinin sadece bunlarla kalmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Ayrıca balık stoklarımızı artırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Verdiğimiz bu desteklerin karşılığını da hamdolsun aldık, alıyoruz."

"İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağlanan destekler sayesinde su ürünlerinin her zaman rekorların sektörü olduğunu dile getirerek, "2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek, bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum. En son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz sadece kendi kara sularımızda değil artık uluslararası sularda da boy gösteriyor. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülkeyle de müzakerelerimizde son aşamaya geldik."

Erdoğan, balıkçıların avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza attıklarını, başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağlanan ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardıklarını, 12 ülkeyle de müzakerelerde son aşamaya geldiklerini, halihazırda Moritanya başta olmak üzere 8 farklı ülkede avcılık faaliyetinde bulunulduğunu söyledi.

Bu faaliyetleri başka ülkeler gibi sömürgeci anlayışla değil, kazan-kazan anlayışıyla yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizle birlikte yerel halkın, dost ve kardeş devletlerin de ortaya çıkan katma değerden istifade etmesini sağlıyoruz. Farkını hissettiren Türk yatırımcılarımız, kurdukları fabrikalarda ürünlerini işleyip bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam oluşturuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde yurt dışı balıkçılık girişimlerini daha da artıracaklarını belirterek, "Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere kalkan, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayınıza, bahtınız açık olsun"

Balıkçılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bereketli denizlerimizi korumak, buradan elde ettiğimiz geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Siz kardeşlerimden istirhamım; su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Benim balıkçı kardeşlerim evine ekmek götürdüğü mavi suları, çocuğunu okuttuğu, evladını evlendirdiği bereketli denizi en iyi koruyandır, kollayandır. Bu konuda sizden özellikle hassasiyet bekliyorum." diye konuştu.

Denizlerin, bereketli mavi suların, balıkların miras değil emanet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesillerimizin de bu lezzetten, sağlık kaynağından yoksun kalmasını istemeyiz. Denizlerimizin korunmasına, herkesten evvel balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini bekliyoruz. Sizlere bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayınıza, bahtınız açık olsun diyor, mavi sularımızı siz balıkçılarımıza emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıklar denize bırakıldı

Halk oyunları gösterisiyle başlayan programda, balıkçılarla ilgili video gösterimi yapıldı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Trabzon'da üretilen ve Moritanya'da balıkçılar tarafından kullanılan yerli ve milli geminin maketi hediye edildi.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş sezon açılışı dolayısıyla dua etti.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen balıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerce denize bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknesine binerek, balıkçılarla bir süre sohbet etti.