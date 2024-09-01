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Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye şiirle veda etti

Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye şiirle veda etti

Görev süresi 1 Eylül'de dolan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, X hesabı üzerinden paylaştığı bir şiir ile Türkiye'ye veda etti.

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3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye bir şiirle veda etti.

Sosyal medya hesabından eşiyle cami önünde poz verdiği fotoğrafı paylaşan Flake, Henry Van Dyke'a ait şu mısralara paylaşımında yer verdi:

Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!

Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,

Okyanus akıntılarının ötesindeki kutsanmış ülkeye,

Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer -Henry Van Dyke

Elveda Türkiye

"15 Temmuz'da geç kaldık" itirafı

Geçtiğimiz günlerde Politico dergisine konuşan Flake, ABD'nin 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını kabul ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti."

Flake, son günlerde veda ziyaretleri kapsamında Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü.

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