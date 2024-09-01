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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netflix'te yayınlanacak diziye tepki: Kabul edemeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netflix'te yayınlanacak diziye tepki: Kabul edemeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netfilx'te yayınlanacak olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Famagusta adlı diziye tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."

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