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Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan'da 7. kez gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde yaklaşık 6 milyon 421 bin seçmen oy kullandı, resmi olmayan ilk sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde 30 yıl sonra ilk kez sandık başına gidilirken, seçimler tüm ülke genelinde yapıldı.

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Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gitti. Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik Meclis için 990 aday yarıştı.

Oy verme işlemi tamamlandı

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da tamamlandı.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerde 30 yıl sonra sandık sevinci

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapıldı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi ile Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer'de seçmenler oy kullandı.

 

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