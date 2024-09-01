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Vedat Milor trafik kazası geçirdi

Vedat Milor trafik kazası geçirdi

İstanbul Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, kaza yaptı.

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Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.

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