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RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran ile ilgili yayın yasağına uyulması çağrısı

RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran ile ilgili yayın yasağına uyulması çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, tüm medyanın Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin alınan yayın yasağına uygun hareket etmeye çağırdı.

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Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığını hatırlattı.

Söz konusu olayla ilgili yeni gelişmelerin olduğunu belirten Şahin, "Birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahin, aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

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