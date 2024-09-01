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Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası baskının artırılması ve İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı. Görüşmede, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.

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