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Diyarbakır'da o alanlara izinsiz giriş yasaklandı!

Diyarbakır'da o alanlara izinsiz giriş yasaklandı!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan bazı alanlar 3-17 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Bu süre zarfında izinsiz girişlerin yasaklandığı ve yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı

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