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Dışişleri'nden Netflix'in 'Famagusta' dizisine tepki

Dışişleri'nden Netflix'in 'Famagusta' dizisine tepki

Netflix'te yayınlanan "Famagusta" dizisinde Türk askerinin Kıbrıs'ta işgalci olarak gösterilmesine Dışişleri Bakanlığı tepki göstererek, dizinin tarihi gerçekleri çarpıtarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet ettiğini belirtti. Bakanlık, dizinin Kıbrıslı Türklerin hatıralarına saygısızlık olduğunu vurguladı.

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Netflix'te yayınlanan "Famagusta" isimli dizide Türk askerinin KIbrıs'ta işgalci olarak yansıtılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlık, 1963-1974 yılları arasındaki Rum çetelerinin faaliyetlerini hatırlatarak söz konusu dizinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiğini vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

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