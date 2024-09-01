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Sanatçı Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Sanatçı Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Nisan ayında geçirdiği trafik kazasının ardından astımla mücadele eden Tuğba, 1970'lerin sonlarından itibaren sinemada önemli bir yer edinmiş ve birçok ünlü filmde rol almıştı.

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Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyuncu Ahu Tuğba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Nisan ayında Miami'de trafik kazası geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Ahu Tuğba, bir süredir astımla mücadele ediyordu.

Ahu Tuğba kimdir?

İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı.

Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı.

Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı müzik albümünü çıkardı.

Kariyeri boyunca dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi.

Çeşitli televizyon programları da sunan Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla Miami'de yaşıyordu.

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