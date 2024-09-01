Liverpool deplasmanda Manchester United'ı fena dağıttı

Manchester United, Premier Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Liverpool'a 3-0 yenildi. Luis Diaz ve Mohamed Salah'ın golleriyle maçı kazanan Liverpool, yoluna kayıpsız devam ederken, Manchester United 3 puanda kaldı.

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Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'u ağırladı. Karşılaşma Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 35'inci dakikasında Luis Diaz, Mohamed Salah'ın pasoı sonrası muhteşem bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu 42'de yine Mısırlı kanat yuncusunun pasıyla ağları havalandırdı. İlk yarı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 56'da günün kahramanlarından Mohamed Salah sahneye çıkan isim oldu. Dominik Szoboszlai'nin pası sonrasında fileleri sarsan Salah, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Bu sonuçla United 3 puanda kalırken Liverpool ise yoluna kayıpsız devam etti.