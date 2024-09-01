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İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı!

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı!

Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İçinde 21 fındık işçisi bulunan Ömer Kaya'nın (57) kullandığı 55 AOP 709 plakalı minibüs, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Virajı alamayan minibüs yan yattı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Serpil Sancak (48), Sena Gül (15), Zeynep Demircan (17), Feriye Kaya (60), Ümmühan Us (52), Nurten İçken (64), Onur Karaman (19), Semiha Demircan (45), Yunus Emre Muştu (17), Berkan Bektaş (19), Lütfiye Civelik (52), Sapriye Şener (56), Arif Bektaş (18) ile Nurten İçigen (65) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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