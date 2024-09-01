Başakşehir'den müthiş geri dönüş! Tam 7 gol...

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, Antalyaspor ikinci yenilgisini aldı.Abone ol
Süper Lig'in 4.haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşılaştı.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 geriye düşmesine rağmen Başakşehir 5-2'lik skorla kazandı. Maçta ev sahibi takımın galibiyet gollerini; 43'üncü dakikada Figueiredo, 62'inci dakikada Deniz Türüç, 64, 72 ve 80'inci dakikalarda Piatek attı. Konuk ekibin golleri 2 ve 41'inci dakikalarda Sam Larsson'dan geldi.
Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Başakşehir, puanını 7'ye çıkardı. Alex'li Antalyaspor ikinci yenilgisini elde etti.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Rams Başakşehir deplasmanda Bodrum FK'ya misafir olacak. Antalyaspor ise sahasında Adana Demirspor ile 3 puan mücadelesine çıkacak.