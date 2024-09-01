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Fırat nehrine giren genç boğuldu

Fırat nehrine giren genç boğuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Cengiz Kılınç, akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan Kılınç'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kişi boğuldu.

Saray Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Cengiz Kılınç, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirden çıkarılan Kılınç, kurtarılamadı.

Kılınç'ın cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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