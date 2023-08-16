AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu gibi! Fatih Altaylı, Beştepe'nin tercihini yazdı! İşte o isim...

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için kulislerde adaş enflasyonu yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun “Bu yarışta rakibimin kim olacağını biliyorum” sözlerinin ardından AK Parti'nin İmamoğlu'na karşı kimi aday göstereceği merak konusu. Fatih Altaylı, Beştepe'nin aklındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını yazdı... İşte Beştepe'den sızan o isim...

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Ekrem İmamoğlu'nun dün yeniden bakanlık için güçlü sinyal vermesinin ardından gazeteci Fatih Altaylı'dan bomba bir AK Parti kulisi geldi. "AK Parti’de Saray’ın ibresi kimden yana?" diye soran Fatih Altaylı, “Saray’a yakın kaynaklardan gelen istihbarata göre” deyip AK Parti'nin İBB Başkan adayının Adil Karaismailoğlu olacağını yazdı. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı...

İmamoğlu'nun rakibini ben de biliyorum

İmamoğlu genel başkanlıktan vazgeçtiğini açıklarken “Bu yarışta rakibimin kim olacağını biliyorum” dedi. Ben de “Saray’a yakın kaynaklardan gelen istihbarata göre” kaydıyla biliyorum.

Çeyrek asır İBB'de görev yapmış biri

Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı için kafasındaki isim, İstanbul Belediyesi’nde geçmişte bir bölümü Erdoğan döneminde olmak üzere çeyrek asır görev yapmış biri.

AK Parti'nin adayı Adil Karaismailoğlu!

Erdoğan ona öylesine güveniyor ki, Cumhurbaşkanlığı döneminde en yüksek bütçeli ve en yatırımcı Bakanlığı, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’na ona emanet etti. Tıpkı Binali Yıldırım gibi.

Bu kişi Adil Karaismailoğlu. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adil Karaismailoğlu olursa kimse şaşırmasın!