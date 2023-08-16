Emeklinin Ekim zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı 10 bin TL, diğerlerine 4 bin TL zam...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL

Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından gözler ekim ayında açılacak TBMM'ye çevrildi. Show Haber'de yer alan habere göre milyonları bir diğer talebi de 7 bin TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasıydı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte yeni düzenleme için emekli ekim ayını beklemeye başladı.