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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Araca yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Araca yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Tire'de polis ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tire ilçesinde bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Araçta yapılan aramalarda 19.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan A.S., R.A. ve M.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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