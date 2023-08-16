İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Araca yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
İzmir Tire'de polis ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Abone ol
Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tire ilçesinde bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Araçta yapılan aramalarda 19.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan A.S., R.A. ve M.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.