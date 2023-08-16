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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 7.685,25 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,50 puan azalışla ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile kağıt, orman, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile inşaat oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 7.690,75 puandan tamamladı.

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