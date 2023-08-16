Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı son noktayı koydu

Tam 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediği tartışmaları sürerken, olay Nilperi Şahinkaya'nın çekildiği bir kare fotoğrafla yeniden alevlendi. Adalet Bakanı Tunç, herkesin merak ettiği "Cem Garioplu'nun mezarı açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

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Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi ile çekilen fotoğrafının ardından hafızalardan hiç silinmeyen Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündeme geldi. 14 yıl önce işlenen korkunç cinayet sonrası Cem Garipoğlu'nun öldüğü iddia edilmişti. Garipoğlu'nun ölüp ölmediği tartışmaları sürerken, "Mezarı açılacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı yanıt verdi.

Türkiye'yi sarsan cinayetin katili 2014'te cezaevinde intihar ettiği iddia edilmiş, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmemişti. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı.

2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi.

Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.