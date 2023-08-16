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Batman'da minibüsün altında kalan 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi!

Batman'da minibüsün altında kalan 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi!

Batman'da garajdan çıkmak için geri manevra yapan minibüsün altında kalan 1 yaşındaki bebek aynı minibüsle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Edinilen bilgilere göre Seyitler Mahallesi 3008 Sokak'taki evlerinin garajından plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsü çıkarmak isteyen sürücü, aracın arkasındaki Dildar Dündar’ı fark etmeyerek çarptı.

Aracın altında kalan çocuğu fark eden yakınları minibüsü durdurarak çocuğu aracın altından çıkardı. Çıkarılan Dündar, aynı araçla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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