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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Halil Konakçı'ya sahip çıktı Diyanet'e tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Halil Konakçı'ya sahip çıktı Diyanet'e tepki gösterdi

Hatay hakkındaki sözleri nedeniyle Diyanet'in inceleme başlattığı imam Halil Konakçı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Diyanet'e tepki göstererek, “Halil Konakçı’nın her daim yanındayız” dedi.

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"Hatay Arap şehri" dediği iddiasıyla bazı kesimlerin hedef gösterdiği imam Halil Konakçı'yla ilgili tartışmalar sürüyor.

Konakçı, eleştiriler sonrası yaptığı açıklamasında iddiayı yalanlayarak Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölge olarak söylediğini belirtti. Konakçı, "Benim vatanperverliğimi ölçmeye sizin seviyeniz yetmez" dedi, ancak tepkiler dinmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatılması ile ilgili açıklama yaptı.

"O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız"

Saral'ın paylaşımı şu şekilde;

"Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı’nın her daim yanındayız."

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