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Zincirlikuyu'da feci kaza! Taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zincirlikuyu'da feci kaza! Taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İstanbul Zincirlikuyu'da kontrolünü kaybeden bir otomobil taksiye çarptı. Otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza gece saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu Kavşağı'nda Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan 33 EGE 07 plakalı otomobil, 34 TFE 38 plakalı ticari taksiye arkadan çarptıktan sonra İSTAÇ'ın kulübesine de çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobil içerisine sıkışan bir kişi ile yan koltuktaki diğer kişi itfaiye ekipleri tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Hafif yaralanan vatandaşlar tedbir olarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri aldı.

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