BIST 7.691
DOLAR 27,07
EURO 29,53
ALTIN 1.656,14
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı

MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 35 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 33 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 260 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzinin litresine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam geldi
Benzinin litresine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam geldi
ABD Başkanı Joe Biden'dan Hawaii'deki yangınla ilgili açıklama
ABD Başkanı Joe Biden'dan Hawaii'deki yangınla ilgili açıklama
Türkiye'de sıcaklık rekoru: Eskişehir 49,5 dereceyle kavruldu
Türkiye'de sıcaklık rekoru: Eskişehir 49,5 dereceyle kavruldu
Kuşadası açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Beşiktaş Rashica'yı KAP'a bildirdi
Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Beşiktaş Rashica'yı KAP'a bildirdi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması! Üyelik şartı açıklandı
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması! Üyelik şartı açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptan lider çıktı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptan lider çıktı!
Donald Trump 'Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez' diyerek duyurdu!
Donald Trump 'Büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez' diyerek duyurdu!
ASELSAN bu yılın ilk yarısında sürdürülebilir büyümesini korudu
ASELSAN bu yılın ilk yarısında sürdürülebilir büyümesini korudu
Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
NASA: Temmuz 2023, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay