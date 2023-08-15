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A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptan lider çıktı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptan lider çıktı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki 3. ve son maçında Ukrayna'yı 85-72 yendi ve grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

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Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvasın'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

3. maçında da Ukrayna ile karşılaşan milliler, maçı 85-72 kazanarak, grubunu lider tamamladı. 

Alperen Şengün mücadelede 30 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti. 

Milli Takım, D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek. 

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