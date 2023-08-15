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Kocatepe Camii'ndeki skandalla ilgili Diyanet'ten açıklama! Suç duyurusu yapıldı

Kocatepe Camii'ndeki skandalla ilgili Diyanet'ten açıklama! Suç duyurusu yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da Kocatepe Camii’nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve hiçbir merciden izin alınmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.” ifadeleri kullandı.

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