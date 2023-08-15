Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

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Dünyaca ünlü bir yıldız daha Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Al Hilal yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'den Neymar'ı renklerine bağladı.

Yeni kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı, yılda 150 milyon euro kazanacak.

2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar futbol tarihinin en pahalı transferi unvanını hala elinde bulunduruyor.

PSG formasıyla toplamda 173 maça çıkan Sambacı, 118 kez rakip ağları havalandırdı ve beş kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.