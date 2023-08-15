Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapanlar adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay:

Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii, ibadet eden milyonlarca vatandaşa kapılarını açıyor. Öte yandan sosyal medyada camide çekilen görüntülerle bir skandala imza atıldı.

Bilal Kısa isimli yönetmen ve gerçek adı bilinmeyen bir model, Kocatepe Camii'nde çektiği görüntülerle dini değerleri ayaklar altına aldı.

Kısa tişört, takke ve tespih ile poz verdi

Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp poz verdi.

"Zıtların büyüsü"

Camide verilerek dini değerleri ayaklar altına alınan görüntüler 'zıtların büyüsü' ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Yönetmenden pişkin savunma

Öte yandan sosyal medyadan binlerce tepkinin yağdığı görüntülere yönetmen Bilal Kısa'dan skandal bir savunma geldi. Kısa tepkilere karşı "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok." cevabını verdi.