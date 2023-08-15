BIST 7.691
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.659,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da trafik kurallarını ihlal eden belediye otobüsü otomobile çarptı!

Ankara'da trafik kurallarını ihlal eden belediye otobüsü otomobile çarptı!

Ankara Çankaya'da trafik kurallarına uymayan belediye otobüsü kırmızı ışıkta geçerken otomobile çarptı.

Abone ol

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında medyana geldi. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre, kırmızı ışıkta durmayan belediye otobüsü, o sırada farklı bir yolda seyir halindeki 06 CVL 758 plakalı Ford marka araca yandan çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı bilgisi öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Disney'in iptal ettiği Atatürk dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Disney'in iptal ettiği Atatürk dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 646 gram esrar ele geçirildi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! 2 bin 646 gram esrar ele geçirildi
Ekrem İmamoğlu'nun 'adaylık' açıklaması gündeme oturdu CHP'den ilk tepki geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'adaylık' açıklaması gündeme oturdu CHP'den ilk tepki geldi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçlarına nereden bakılır?
Taksiciler zammı az buldu kontak kapatıp eylem yaptı!
Taksiciler zammı az buldu kontak kapatıp eylem yaptı!
Yeniden Refah Partisi seçime kendi logosu ve adaylarıyla mı girecek? Partiden açıklama
Yeniden Refah Partisi seçime kendi logosu ve adaylarıyla mı girecek? Partiden açıklama
Hatay'da park halindeki minibüs cayır cayır yandı!
Hatay'da park halindeki minibüs cayır cayır yandı!
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
Eline bıçak aldı, tarihi yerde dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Eline bıçak aldı, tarihi yerde dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Moody's Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi
Moody's Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi
TIR'dan otomobilin üzerine düştü! Aracın haline bakın yaralılar var
TIR'dan otomobilin üzerine düştü! Aracın haline bakın yaralılar var
Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 1086 konutu hak sahiplerine teslim ettik
Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 1086 konutu hak sahiplerine teslim ettik