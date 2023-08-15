BIST 7.693
DOLAR 27,06
EURO 29,61
ALTIN 1.657,13
HABER /  SEÇİM

Yeniden Refah Partisi seçime kendi logosu ve adaylarıyla mı girecek? Partiden açıklama

Yeniden Refah Partisi seçime kendi logosu ve adaylarıyla mı girecek? Partiden açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, 81 il, 922 ilçede seçime kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılmak üzere hazırlığını yapmaktadır." dedi.

Abone ol

Kılıç, Samsun'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de siyasetin yeni ve alternatif bir partiye ihtiyacı olduğunu gördüğünü söyleyen Kılıç, "Türk siyasetinde gerçek alternatifin Yeniden Refah Partisi olduğuna da bütün kalbimle inanıyorum. Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem de muhalefetin alternatifidir." dedi.

Yerel seçimlere de işaret eden Kılıç, "Türkiye'nin bugün yerel yönetimde de genel yönetimde de ihtiyacı olan anlayış milli görüştür. Yeniden Refah Partisi, 81 il, 922 ilçede seçime kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılmak üzere hazırlığını yapmaktadır. Ama gün gelir Cumhur İttifakı'ndan yerel seçimlere yönelik olarak da bazı iller ya da bütün iller kapsamında bir yeniden ittifak teklifi, talebi oluşursa yetkili kurullarımızla bu teklifi değerlendirir ona göre kararımızı veririz. İttifak yokmuş gibi seçimlere kendi logomuzla girmek üzere çalışıyoruz. İttifak olursa da önümüze alır bakarız ve bir yol çizeriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar ve partililer de katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da park halindeki minibüs cayır cayır yandı!
Hatay'da park halindeki minibüs cayır cayır yandı!
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
Eline bıçak aldı, tarihi yerde dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Eline bıçak aldı, tarihi yerde dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Moody's Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi
Moody's Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi
TIR'dan otomobilin üzerine düştü! Aracın haline bakın yaralılar var
TIR'dan otomobilin üzerine düştü! Aracın haline bakın yaralılar var
Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 1086 konutu hak sahiplerine teslim ettik
Mehmet Özhaseki: İstanbul'da 1086 konutu hak sahiplerine teslim ettik
Fener Rum Patriği Bartholomeos Sumela Manastırı'ndaki ayinde kimlere dua ettiğini açıkladı
Fener Rum Patriği Bartholomeos Sumela Manastırı'ndaki ayinde kimlere dua ettiğini açıkladı
Böylesi hiç olmadı! Termometreler bakın kaçı gösterdi
Böylesi hiç olmadı! Termometreler bakın kaçı gösterdi
Arsası karşılığında 2 daire alacaktı hayatının şokunu yaşadı
Arsası karşılığında 2 daire alacaktı hayatının şokunu yaşadı
DEAŞ'ın doktoru Samsun'da yakalandı
DEAŞ'ın doktoru Samsun'da yakalandı
Tanju Özcan, bu sefer Ekrem İmamoğlu'na saydırdı! 'Nereye adaysın, İstanbul'a mı CHP'ye mi?'
Tanju Özcan, bu sefer Ekrem İmamoğlu'na saydırdı! 'Nereye adaysın, İstanbul'a mı CHP'ye mi?'
Hastanede ölümcül hata! Bacağından ameliyat olan kadının kalbi durdu! Soruşturma başlatıldı
Hastanede ölümcül hata! Bacağından ameliyat olan kadının kalbi durdu! Soruşturma başlatıldı