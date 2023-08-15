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Tanju Özcan, bu sefer Ekrem İmamoğlu'na saydırdı! 'Nereye adaysın, İstanbul'a mı CHP'ye mi?'

Tanju Özcan, bu sefer Ekrem İmamoğlu'na saydırdı! 'Nereye adaysın, İstanbul'a mı CHP'ye mi?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul için yeniden yola çıkıyorum" açıklaması ardından da "adayım demedim" sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü. Tanju Özcan, "İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?" diye sordu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilk tepkiler gelmeye başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu‘nun bugün yaptığı açıklamada “Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim” ifadeleri ile ilgili “Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?” diyerek İmamoğlu’na bazı sorular sordu.

Savunmak için nereye yola çıkıyorsun?

Özcan’ın sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaların ardında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İmamoğlu’nun açıklamalarını dikkatle dinledim.

'Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim.'

Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul’u savunmak için nereye yola çıkıyor?

Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Bayrak mı açtın geri adım mı attın?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?

2- İstanbul’a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz?

Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.

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