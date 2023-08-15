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Binali Yıldırım'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Binali Yıldırım'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması! Tarih verdi

 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir gerilemeye şahit olacağız ve 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak." dedi.

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 AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'nın Aksu ilçesinde "Şehir Buluşmaları 2023" programı kapsamında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan ve Türkiye'de alın teri dökenin, üretenin karşılığını aldığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon' diye bir sorunumuz var. Bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Bunu görüyoruz. Erzincan'a da Sivas'a da Kars'a da gittim. Her yerde üretici memnun. Çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor. Sabit gelirliler en fazla etkileniyor. Onların da yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz.

3 yıllık ekonomi programı açıklandı. Enflasyonla mücadele birinci konu olarak gündeme oturdu.

Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir gerilemeye şahit olacağız ve 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak.

İnşallah başka öngörülmedik bir gelişme olmaz ise çünkü bölge fokur fokur kaynıyor. Bunu başaracağız. Siz, bize güvenmeye devam edin. Üretmeye devam edin, karşılığını her zaman alacaksınız."

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