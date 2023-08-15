BIST 7.753
DOLAR 27,06
EURO 29,64
ALTIN 1.657,25
HABER /  GÜNCEL

ABD ordusundan Suriye'ye 50 konvoyla takviye

ABD ordusundan Suriye'ye 50 konvoyla takviye

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Deyrizor ilinde yer alan üslere yaklaşık 50 araçtan oluşan takviye konvoyu gönderdi. Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve mühimmat yüklü araçlar yer aldı.

Abone ol

Dün ABD güçlerine ait konvoy Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde Koniko ile el-Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

ABD'nin Bradley ve makineli tüfek monteli dört çeker tipi araçları, konvoyları korudu.

Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve mühimmat yüklü araçlar yer aldı. ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak, 19, 20 Haziran ile 11 Temmuz tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

Çok sayıda askeri noktada

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle arttı
Bolu'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle arttı
İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti
İttifaksız yerel seçimlerde hangi parti ne oy alıyor? ORC anket sonuçları ortaya çıktı en avantajlı parti
Kırklareli'nde minibüs ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli'nde minibüs ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Fatih'te husumetli magandalar kafe bastı! Birbirlerine sandalye ve kurusıkı silahla saldırdılar
Fatih'te husumetli magandalar kafe bastı! Birbirlerine sandalye ve kurusıkı silahla saldırdılar
Mersin'de hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, kent merkezi boşaldı
Mersin'de hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, kent merkezi boşaldı
Meral Akşener'in sessizliğine MHP'li Semih Yalçın'dan tepki: Gol yiyeceği korkusuyla topa girmekten kaçınıyor
Meral Akşener'in sessizliğine MHP'li Semih Yalçın'dan tepki: Gol yiyeceği korkusuyla topa girmekten kaçınıyor
Deprem bölgesi unutulmadı: 170'nci yardım treni de ulaştı
Deprem bölgesi unutulmadı: 170'nci yardım treni de ulaştı
Halil Konakcı'yı susturun(!)
Halil Konakcı'yı susturun(!)
Cep telefonu hırsızı Esenyurt'ta yakalandı! 22 adet suç kaydı çıktı
Cep telefonu hırsızı Esenyurt'ta yakalandı! 22 adet suç kaydı çıktı
İş kadınına kurşun yağdırmıştı! Katil zanlısına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
İş kadınına kurşun yağdırmıştı! Katil zanlısına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi! Yeni fiyat listeleri gönderilmeye başlandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi! Yeni fiyat listeleri gönderilmeye başlandı
İlk kez konut alacaklara destek: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
İlk kez konut alacaklara destek: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı