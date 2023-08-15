BIST 7.753
DOLAR 27,06
EURO 29,64
ALTIN 1.657,25
HABER /  GÜNCEL

Halil Konakcı'yı susturun(!)

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve kardeşi Mehmet Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görev yapan Halil Konakcı'nın, tepki çeken 'Hatay' açıklamasını değerlendirdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görev yapan Halil Konakcı, geçtiğimiz gün verdiği vaazda "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Konakcı'nın bu sözleri, birçok kesinden tepkiyle karşılandı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve kardeşi Mehmet Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Halil Konakcı'nın, Hatay ile ilgili söylediği sözleri değerlendirdi.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Cep telefonu hırsızı Esenyurt'ta yakalandı! 22 adet suç kaydı çıktı
Cep telefonu hırsızı Esenyurt'ta yakalandı! 22 adet suç kaydı çıktı
İş kadınına kurşun yağdırmıştı! Katil zanlısına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
İş kadınına kurşun yağdırmıştı! Katil zanlısına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi! Yeni fiyat listeleri gönderilmeye başlandı
Çaya 3 ayda üçüncü zam geldi! Yeni fiyat listeleri gönderilmeye başlandı
İlk kez konut alacaklara destek: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
İlk kez konut alacaklara destek: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde tırla düğün konvoyu yaptılar! Magandalara ceza yağdı
İstanbul'un göbeğinde tırla düğün konvoyu yaptılar! Magandalara ceza yağdı
Donald Trump'a bir kötü haber daha! Şantaj girişiminde bulundu
Donald Trump'a bir kötü haber daha! Şantaj girişiminde bulundu
Malatya'da polis ekipleri 110 bin kaçak makaron ele geçirdi!
Malatya'da polis ekipleri 110 bin kaçak makaron ele geçirdi!
Temmuz en sıcak ay oldu Kuzey Kutbu'nda ürküten erime
Temmuz en sıcak ay oldu Kuzey Kutbu'nda ürküten erime
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon! 19 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon! 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ta feci kaza! Otobüs ve kamyon çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ta feci kaza! Otobüs ve kamyon çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
TFF, PFDK cezalarına enflasyon zammı yaptı
TFF, PFDK cezalarına enflasyon zammı yaptı
Son 3 yılın en düşük artışı: Ücretli çalışan sayısı azaldı
Son 3 yılın en düşük artışı: Ücretli çalışan sayısı azaldı