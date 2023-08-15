Halil Konakcı'yı susturun(!)

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve kardeşi Mehmet Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görev yapan Halil Konakcı'nın, tepki çeken 'Hatay' açıklamasını değerlendirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görev yapan Halil Konakcı, geçtiğimiz gün verdiği vaazda "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Konakcı'nın bu sözleri, birçok kesinden tepkiyle karşılandı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve kardeşi Mehmet Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Halil Konakcı'nın, Hatay ile ilgili söylediği sözleri değerlendirdi.