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İstanbul'un göbeğinde tırla düğün konvoyu yaptılar! Magandalara ceza yağdı

İstanbul'un göbeğinde tırla düğün konvoyu yaptılar! Magandalara ceza yağdı

İstanbul Arnavutköy'de trafik magandaları tır ile düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlattı. Makas atarak can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza yağdı.

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Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan ve araçları ile makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 K 8253 plakalı araç sürücüsü Fatih S., 48 ACS 785 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir A., 34 MG 3991 plakalı araç sürücüsü Mutez S., 34 FYJ 213 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Ç. ve 34 SJ 780 plakalı araç sürücüsü Salih Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Makas atan, trafik akışını yavaşlatan, takip mesafesini korumayan sürücülere polis tarafından ceza yazıldı.

Toplam 17 bin 290 lira ceza

Toplam 6 araç sürücüsüne de polis tarafından toplam 17 bin 290 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücülerden Fatih S. ve Abdulkadir A. isimli şahıslar trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlemlerin yapılabilmesi için Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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