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Donald Trump'a bir kötü haber daha! Şantaj girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Donald Trump'a bir kötü haber daha! Şantaj girişiminde bulundu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Trump'ın Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı 98 sayfalık yeni bir iddianame dün yayımlandı.

İddianamede Trump ve 18 sanığa 41 suç yöneltilirken sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlandı. Yeni iddianame ile 2024 ABD başkanlık seçimleri için kampanya yürüten Trump'a karşı 4'üncü ceza davası açılmış oldu.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis düzenlediği basın toplantısında, “Sanıklar, Georgia’daki başkanlık seçim sonuçlarına uymak yerine sonuçları değiştirmek için şantaj girişiminde bulundular” dedi.

Trump ve diğer sanıkların gönüllü olarak teslim olmaları için 25 Ağustos Cuma günü yerel saatle 12.00'ye kadar süreleri olduğunu kaydeden Willis, aksi takdirde polis tarafından gözaltına alınacaklarını belirterek 19 sanığın hepsinin birlikte yargılanmasını istediklerini ifade etti.
Sanıklar arasında Trump’ın eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ile avukatlar Rusy Giuliani ve John Eastman da yer alıyor.

Suçlamaları reddetmişti

Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı ve 6 Ocak 2021’deki kongre baskınına odaklanan dava kapsamında başkent Washington DC’de çıktığı mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Yargı sürecini "siyasi" olarak nitelendiren Trump, son 4 ay içinde farklı davalar kapsamında 3 kez hakim karşısına çıkmıştı.

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