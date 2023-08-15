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TFF, PFDK cezalarına enflasyon zammı yaptı

TFF, PFDK cezalarına enflasyon zammı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Futbol Disiplin Talimatı'na enflasyon ayarı çekti. Para cezaları yüzde 20, 50 ve 100 oranında artırıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Futbol Disiplin Talimatı'na enflasyon ayarı çekti. Buna göre para cezaları yüzde 20, 50 ve 100 oranında artırıldı.

Akşam'da yer alan habere göre, "Usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılması" cezasına verilecek para cezası yüzde 20 arttı.

İdeolojik propaganda cezasına da zam

Yüzde 50 artan maddeler ise, "İkame ve ilave cezalar, hakem soyunma odası ve koridorların güvenliği, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler, hakemler ve görevlilere toplu müdahale, ayrımcılık-ideolojik propaganda, saldırı, kavga ve belgelerin haksız kullanılması. Sahtecilik ve yanıltma, cezaya ve tedbire uyulmaması, milli müsabakaya katılmamak ve yayın." oldu.

Hakemlerle ilgili açıklama yapanlar yandı

Yüzde 100 artan cezalarda ise en dikkat çeken kısım hakemlerle ilgili. Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalara verilen cezaya yüzde 100 zam yapıldı. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme, çirkin ve kötü tezahürat da bu oranda arttırıldı. Cezalar artık yeni Disiplin Talimatı'na göre uygulanacak.

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