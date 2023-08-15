Askeri hastaneler yeniden mi açılıyor? Hepsi 15 Temmuz'da kapanmıştı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastaneler için yeni bir düzenlemeye gidileceği öne sürüldü. Habertürk yazarı Bülent Aydemir, önümüzdeki günlerde askeri hastanelerle ilgili bazı adımların atılacağını belirtti.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan kararla asker hastaneleri kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve sivil-asker karma şekilde hizmet verilmeye başlanmıştı. Önümüzdeki günlerde askeri hastaneler için bazı adımların atılması bekleniyor. Askeri yetkililerin talebi doğrultusunda, bazı hastanelerde hibrit modele geçilmesi için hazırlık yapılmaya başlandı.

Hibrit model tartışması

Askeri yetkililerin talebi doğrultusunda, bazı hastanelerde hibrit modele geçilmesi için hazırlık yapılmaya başlandı.

15 Temmuz'dan sonra kapatılmıştı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra asker hastanelerinin kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini hatırlatan Habertürk yazarı Bülent Aydemir, özellikle Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kapatılmasının askeri tabip yetiştirme konusunda aksaklıklara yol açtığını belirtti.

Aydemir, askeri tabiplerin 6’ncı sınıftan itibaren sivile geçişlerini önleyecek bir mekanizma üzerinde durulduğunu da yazdı.