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Fred, Fenerbahçe’nin 28. Brezilyalısı oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fred, Fenerbahçe’nin 28. Brezilyalısı oldu

Fenerbahçe’nin, Manchester United’dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha Fred, kulüp tarihinin 28. Brezilyalı futbolcusu oldu. Sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu listesinin başında da bir başka Brezilyalı olan Alex de Souza var.

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Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferler çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar 2’si Brezilyalı 7 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı.

Rodrigo Becao’dan sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Frederico Rodrigues de Paula (Fred), kulüp tarihinin 28. Brezilyalı oyuncusu oldu.

En fazla Brezilyalılar forma giydi
Sarı-lacivertlilerin 116 yıllık tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor. Sambacıları 14 isimle Yugoslavlar izlerken, Almanya ve Sırbistan’dan 8’er futbolcu takip etti.
Sarı-lacivertlilerde forma giyen Brezilyalı futbolcular şöyle:
“Gerson Candido de Paula, Sergio Ricardo Nerves, Reginaldo Vicente Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizio de Souza (Edu Dracena), Deivid de Souza, Roberto Carlos, Cristian Oliviera Baroni, Andre Dos Santos, Fabio Bilica, Diego Ribas de Cunha, Jose Fernando Viana de Santana (Fernandao), Fabiano Ribeiro, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rodrigo Becao.”
Ankaraspor’da oynarken Türk vatandaşlığına geçen ve 2007 yazında Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşen Wederson, listeye dahil edilmedi.

En fazla maça çıkan da Brezilyalı
Sarı-lacivertli formayı en fazla terleten futbolcular arasında yer alan Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza, yabancı oyuncular listesinde de zirvede bulunuyor. 2004 - 2012 yılları arasında 344 maça çıkan Alex’i, Nijeryalı defans Uche Okechukwu 229 defa ile takip ederken, Aurelio 222, Cristian Baroni 200 maçta Fenerbahçe için ter döktü.

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