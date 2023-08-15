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Konya'da uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Konya'da narkotik polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen polis, belirlenen aracı kontrol noktalarından birinde durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 bin 507 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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