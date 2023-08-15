Konya'da uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Konya'da narkotik polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen polis, belirlenen aracı kontrol noktalarından birinde durdurdu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 bin 507 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.