Adana'da serinlemek için girdikleri deniz ikisinin de sonu oldu

ADANA'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan iki kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Karataş'ın Tabaklar Mahallesi'nde dün denize balık avlamaya giden 68 yaşındaki Necati Kışoğlu ile 30 yaşındaki Ramazan Balyoz bir süre balık avladıktan sonra sıcaktan bunalıp serinlemek için denize girdi.

Aşırı dalga nedeniyle bir süre sonra iki kişi de denizde çırpınmaya başladı.

Sahildeki diğer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen su altı arama ekipleri Necati Kışoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerin kayıp olarak aradığı Ramazan Balyoz’un da cansız bedenine ancak bu sabah ulaşılabildi.

Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.