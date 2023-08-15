Adıyaman'da beyaz eşya hırsızları aynı depoyu 2 kez soydu!

Adıyaman'da beyaz eşya hırsızları daha önce soydukları depoyu aynı hafta içerisinde ikinci kez soydu.

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Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2007. Sokakta meydana geldi. Orta hasarlı olan Zehra Taylan’a ait beyaz eşya deposunun bodrum katının önündeki molozları kaldıran hırsızlar buradan içeri girdi.

Sabaha karşı yaşanan ilk soygunda 2 adet buzdolabı, 1 adet televizyon, 2 adet bilgisayar, 3 adet klima, poşet içerisinde bulunan güvenlik kamera sistemleri, deponun güvenlik kamera sistemleri ve kayıt cihazı çalındı. Sabah depoyu açtığında durumu fark eden işletme sahibi olayı polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina orta hasarlı olduğu için bina içerisinde çalışma yapamadı.

İşletme sahibinin kardeşi Serdar Taylan, hırsızların girdiği yere duvar ördürdü ve iki gün boyunca depoda nöbet tuttu. İlk hırsızlığın üzerinden 6 gün geç geçtikten sonra depoda kimsenin olmadığını fark eden hırsızlar yine depoya girdi.

Hırsızlar bu kez yan tarafta yıkılmış olan binanın üzerinden geçerek deponun camlarından içeri girdi. Hırsızlar bu kez içeriden 1 adet buzdolabı, 5 adet klima, 2 adet bilgisayar, ve küçük ev aletleri çalarak deponun kapısına dayadıkları araca yükledi. Olayı deponun karşısında bulunan komşular fark ederek durumu polise bildirdi.

Serdar Taylan, hırsızların güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıklarını, kayıt cihazını götürdüklerini belirterek bir an önce yakalanmasını istedi.