BIST 7.737
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.657,46
HABER /  MEDYA

Kelime Oyunu izleyicisi bu haberle yıkıldı: Ali İhsan Varol programdan ayrıldı, yerine o isim geliyor

Kelime Oyunu izleyicisi bu haberle yıkıldı: Ali İhsan Varol programdan ayrıldı, yerine o isim geliyor

Fenomen haline gelen Kelime Oyunu programı sevilen yapımlar arasında yer alıyor. 14 sezondur programın sunuculuğunu üstlenen Ali İhsan Varol’un programdan ayrıldığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ali İhsan Varol’un yerine gelecek ismin ise İbrahim Selim olduğu öne sürüldü.

Abone ol

2009 yılından beri ekrana gelen sevilen yarışma programı Kelime Oyunu'nun sunuculuğunu Ali İhsan Varol üstleniyor. 14 sezondur ilgiyle izlenen yarışmanın sunucusu olan Varol'un programdan ayrıldığı iddiası gündem oldu.

Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, Fox TV'nin ardından en son yayın hayatına Teve2’de devam eden Kelime Oyunu hafta içi ekrana geliyor.

Sevilen programın sunuculuğunu üstlenen Ali İhsan Varol'un yarışmadan ayrılacağı yerine ise ünlü isim İbrahim Selim'in getirileceği iddia edildi.

Bu haberin üzerine sosyal medyada "Kelime Oyunu'nun tek sunucusu Ali İhsan Varol'dur", "Gerçekten niye ya", "İbrahim Selim'i seviyorum ama Ali İhsan Varol gitmesin" yorumları yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da çöp transfer işçileri greve gidiyor!
İstanbul'da çöp transfer işçileri greve gidiyor!
İşte Süleyman Özışık'ın düşmanlarını çıldırtan video
İşte Süleyman Özışık'ın düşmanlarını çıldırtan video
Bolu'da klima motoru bomba gibi patladı! 2 metre fırlayan bakım işçisi ağır yaralandı
Bolu'da klima motoru bomba gibi patladı! 2 metre fırlayan bakım işçisi ağır yaralandı
Ordulu kuzenler Alman firmalarına rakip oldu: Bu yağın litresi 35 bin TL!
Ordulu kuzenler Alman firmalarına rakip oldu: Bu yağın litresi 35 bin TL!
Eşiye tartıştı herkesin canını tehlikeye attı! Alkollü adam kendini odaya kitleyip evi ateşe verdi
Eşiye tartıştı herkesin canını tehlikeye attı! Alkollü adam kendini odaya kitleyip evi ateşe verdi
Benzine yine kallavi zam geliyor! Motorin zammı kapıda! 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine yine kallavi zam geliyor! Motorin zammı kapıda! 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Kastamonu'da korkunç kaza! Yoldan çıkan otomobil bisiklet süren gençlere çarptı: 2 yaralı
Kastamonu'da korkunç kaza! Yoldan çıkan otomobil bisiklet süren gençlere çarptı: 2 yaralı
Chelsea paraya kıydı transfer etti lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli
Chelsea paraya kıydı transfer etti lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle ağır yaraladı
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle ağır yaraladı
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor! İşte evde bakım maaşının yattığı iller listesi
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor! İşte evde bakım maaşının yattığı iller listesi
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı
Başakşehir'de virajı alamayan toprak yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı!
Başakşehir'de virajı alamayan toprak yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı!