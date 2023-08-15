Kelime Oyunu izleyicisi bu haberle yıkıldı: Ali İhsan Varol programdan ayrıldı, yerine o isim geliyor

Fenomen haline gelen Kelime Oyunu programı sevilen yapımlar arasında yer alıyor. 14 sezondur programın sunuculuğunu üstlenen Ali İhsan Varol’un programdan ayrıldığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ali İhsan Varol’un yerine gelecek ismin ise İbrahim Selim olduğu öne sürüldü.

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2009 yılından beri ekrana gelen sevilen yarışma programı Kelime Oyunu'nun sunuculuğunu Ali İhsan Varol üstleniyor. 14 sezondur ilgiyle izlenen yarışmanın sunucusu olan Varol'un programdan ayrıldığı iddiası gündem oldu.

Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, Fox TV'nin ardından en son yayın hayatına Teve2’de devam eden Kelime Oyunu hafta içi ekrana geliyor.

Sevilen programın sunuculuğunu üstlenen Ali İhsan Varol'un yarışmadan ayrılacağı yerine ise ünlü isim İbrahim Selim'in getirileceği iddia edildi.

Bu haberin üzerine sosyal medyada "Kelime Oyunu'nun tek sunucusu Ali İhsan Varol'dur", "Gerçekten niye ya", "İbrahim Selim'i seviyorum ama Ali İhsan Varol gitmesin" yorumları yapıldı.