Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor! İşte evde bakım maaşının yattığı iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Ağustos ayı için devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım parası 2023 Ağustos ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet'in ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama'' üzerinden yapılabiliyor.

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Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Hatırlanacağı üzere 4 bin 337 TL tutarındaki ödeme, Temmuz memur zammı sonrası 5 bin 98 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Ağustos 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Nasıl sorgulanır?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.