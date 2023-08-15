Berat Albayrak'ın yeni işi belli oldu! Berat Albayrak nerede? Babası Sadık Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha kamuoyu önüne çıkmayan Berat Albayrak'ın yeni işini babası Sadık Albayrak açıkladı. Berat Albayrak, nerede yaşıyor? Şimdiki mesleği ne?..

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra kamuoyu karşısına çıkmayan Berat Albayrak'ın ne iş yaptığı merak ediliyordu. Berat Albayrak'ın nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını babası Sadık Albayrak açıkladı. Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Sadık Albayrak, oğlunun Nun Okullları'nda geleceğin yöneticilerini yetiştirdiğini söyledi. İşte Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

Berat Albayrak İstanbul'da!

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... Ortalıkta görünmüyor... Konuşmuyor... Yazmıyor... Nerelerde? Ne yapıyor? Baba Albayrak, "İstanbul'da" dedi:

'Nun Okulları'yla ilgileniyor

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor.

Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini.

Kaderin çizdiği yolda yürüyor

Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu.