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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 67 göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

- 67 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesinde de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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