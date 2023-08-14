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Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 5 ölü, 7 kayıp

Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 5 ölü, 7 kayıp

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

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Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Masmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Safaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını söyledi.

Masmudi, "Teknede çoğu Tunuslu 35 kişi bulunuyordu. 23'ü kurtarıldı, 5 kişinin de cesedine ulaşıldı" dedi.

Teknede, Sahra Altı Afrika ülkelerinden 3 veya 4 kişilik bir ailenin de bulunduğunu aktaran Masmudi, kayıp 7 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Masmudi, kıyıdan birkaç yüz metre açıldıktan sonra batan teknenin batma sebebinin araştırılması için soruşturulma açıldığını sözlerine ekledi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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