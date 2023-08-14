BIST 7.737
DOLAR 27,04
EURO 29,49
ALTIN 1.659,13
HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 56 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 56 gözaltı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara, 5 uzun namlulu silah, 510 uzun namlulu silah fişeği, 7 şarjör, 402 ayakkabı ve 23 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonla çarpıştı: 25 yaralı
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonla çarpıştı: 25 yaralı
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili soruşturma
Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili soruşturma
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den Akşener'e mesaj
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den Akşener'e mesaj
N'Koudou da Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor
N'Koudou da Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor
Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin lira para cezası
Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin lira para cezası
Ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
Ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek
Teröristbaşı Salih Müslim: Türkleri kızdırmak istemiyorlar!
Teröristbaşı Salih Müslim: Türkleri kızdırmak istemiyorlar!
Türkiye düşmanı Dilan Yeşilgöz, Mark Rutte'nin yerine seçildi!
Türkiye düşmanı Dilan Yeşilgöz, Mark Rutte'nin yerine seçildi!
‘Kur'an'ı yakmayı durdurun’ protestosuna polis müdahale etti
‘Kur'an'ı yakmayı durdurun’ protestosuna polis müdahale etti
Diyarbakır'da kaçak trafoları sökmek isteyen ekibe saldırı
Diyarbakır'da kaçak trafoları sökmek isteyen ekibe saldırı
Malatya'da kamyon devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Malatya'da kamyon devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı